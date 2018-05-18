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14:44 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Два поезда метро не остановились на станции «Московская» в Нижнем Новгороде из-за подозрительного предмета

Два поезда метро не остановились на станции «Московская» в Нижнем Новгороде из-за подозрительного предмета.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает «Комсомольская правда — Нижний Новгород» 18 мая 2018 года.

Согласно информации, сегодня утром пассажиры метро неожиданно для себя узнали, что поезда не останавливаются на станции «Московская». Они следовали без остановки до следующей станции.

«Примерно в 10 часов утра на станции был обнаружен подозрительный предмет, в связи с чем станция была закрыта. Специальные службы все быстро проверили, и сейчас поезда вновь останавливаются на станции “Московская”. Приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства», — прояснил ситуацию пресс-секретарь городского департамента транспорта и связи Сергей Кленов.

По его словам, проверка подозрительного предмета и станции была проведена оперативно и уже в 10.30 «Московская» вновь была открыта.

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