Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель нанесла сокрушительный удар Порошенко проектом РФ - СМИ
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Новорожденные близнецы показали силу настоящей братской любви (видео)
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
GQ высмеял неудачную обложку Vanity Fair
История королевских свадебных платьев (видео)В эту субботу состоится свадьба Меган Маркл и принца Гарри
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
Свадьба Маркл и принца Гарри: что нужно знать о влюбленных
«Ленинград» и Глюкоза выпустили клип о недовольных людях
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Гардеробная в однушке: 7 примеров, которые вы можете повторить
В Гонконге открыли отель для сна
Фоторепортажи
12Путин открыл движение на Крымском мосту
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
15:35 (мск), источник: Podrobno.uz

Самаркандский школьник разбил окно поезда «Афросиаб»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В окно скоростного пассажирского поезда «Афросиаб» между железнодорожными станциями «Самарканд-Зарафшан» неизвестный кинул камень и разбил стекло.

Источник: Podrobno.uz

Как сообщает пресс-служба МВД Республики Узбекистан, в связи с происшествием, были проведены оперативно-следственные мероприятия. Было установлено, что проживающий в Самарканде ученик 5 класса средней школы № 37 М. Б., кинул камень в окно скоростного пассажирского поезда «Афросиаб».

С данным учеником и с его родителями были проведены разъяснительные работы. О сумме материального ущерба не сообщается.

Все новости региона
 Правоохранительные органы опознали труп девушки, который был найден в канале в Ташкенте
В Узбекистане пройдет 6-й Фестиваль Европейского кино
Путин подписал указы о назначении нового правительства
Путин пообещал Меркель продолжить транзит газа через Украину
Турист сорвался с 40-метровой скалы в Австралии, делая селфи
В Госдуму внесли законопроект о трех президентских сроках подряд
Опасный рост: в США зреет новый глобальный кризис
Как расследовали крупнейший теракт в советской истории
Германия раскрыла причины борьбы США против «Северного потока-2»
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России Шестёркин сыграл нормально, а тройка Андронова даже прыгнула выше головы
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь