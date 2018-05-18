Самаркандский школьник разбил окно поезда «Афросиаб»

Как сообщает пресс-служба МВД Республики Узбекистан, в связи с происшествием, были проведены оперативно-следственные мероприятия. Было установлено, что проживающий в Самарканде ученик 5 класса средней школы № 37 М. Б., кинул камень в окно скоростного пассажирского поезда «Афросиаб».