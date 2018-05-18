Самаркандский школьник разбил окно поезда «Афросиаб»
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В окно скоростного пассажирского поезда «Афросиаб» между железнодорожными станциями «Самарканд-Зарафшан» неизвестный кинул камень и разбил стекло.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В окно скоростного пассажирского поезда «Афросиаб» между железнодорожными станциями «Самарканд-Зарафшан» неизвестный кинул камень и разбил стекло.
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С данным учеником и с его родителями были проведены разъяснительные работы. О сумме материального ущерба не сообщается.