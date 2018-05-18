Турист сорвался с 40-метровой скалы в Австралии, пытаясь сделать селфи

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«Турист разбился о скалы, после того как сорвался с высоты и пролетел не менее 40 метров. Спасатели вытащили из моря его тело», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, молодой человек в компании восьмерых друзей проехал из города Перт около 415 км, чтобы посетить популярную достопримечательность Западной Австралии — утес Гэп (The Gap).

«Турист вышел за пределы смотровой площадки на скале, чтобы сделать селфи. Друзья сказали, что он был очень осторожен, но поскользнулся», — сообщает 9News.