Турист сорвался с 40-метровой скалы в Австралии, пытаясь сделать селфи
Москва. 18 мая. INTERFAX.RU — Турист погиб, сорвавшись с 40-метровой скалы в Западной Австралии при попытке сделать селфи, сообщает в пятницу местный ресурс 9News.
Москва. 18 мая. INTERFAX.RU — Турист погиб, сорвавшись с 40-метровой скалы в Западной Австралии при попытке сделать селфи, сообщает в пятницу местный ресурс 9News.
«Турист разбился о скалы, после того как сорвался с высоты и пролетел не менее 40 метров. Спасатели вытащили из моря его тело», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, молодой человек в компании восьмерых друзей проехал из города Перт около 415 км, чтобы посетить популярную достопримечательность Западной Австралии — утес Гэп (The Gap).
«Турист вышел за пределы смотровой площадки на скале, чтобы сделать селфи. Друзья сказали, что он был очень осторожен, но поскользнулся», — сообщает 9News.
Как отмечает издание, за последние 45 лет на утесе было зафиксировано не менее семи смертей.