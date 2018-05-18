За прорыв радиатора в квартире иркутянин отсудил у УК около 100 тысяч рублей

92 тысячи рублей — именно столько средств по суду получит житель Иркутска от местных коммунальщиков. Причина — прорыв радиатора отопления, установленного в квартире во время капитального ремонта дома. Потоп, случившийся в комнате, был настолько сильным, что кипяток залил и жилье соседей снизу. А самому пострадавшему пришлось обращаться в больницу — его ноги очень сильно ошпарило кипятком. ЧП проиошло в начале прошлого года. А на днях состоялся суд, так как добровольно управляющая компания оплачивать причиненный ущерб отказалась категорически.

В результате иркутянину пришлось перенаправить свои претензии в суд. Мужчина потребовал не только заменить радиатор, но также оплатить затраты на ремонт квартиры и собственное лечение. Об этом сообщает портал eg.ru.