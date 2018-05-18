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18:22 (мск), источник: Комсомольская правда

За прорыв радиатора в квартире иркутянин отсудил у УК около 100 тысяч рублей

Пострадавшему ошпарило кипятком ноги, ему пришлось обратиться за медицинской помощью.

92 тысячи рублей — именно столько средств по суду получит житель Иркутска от местных коммунальщиков. Причина — прорыв радиатора отопления, установленного в квартире во время капитального ремонта дома. Потоп, случившийся в комнате, был настолько сильным, что кипяток залил и жилье соседей снизу. А самому пострадавшему пришлось обращаться в больницу — его ноги очень сильно ошпарило кипятком. ЧП проиошло в начале прошлого года. А на днях состоялся суд, так как добровольно управляющая компания оплачивать причиненный ущерб отказалась категорически.

В результате иркутянину пришлось перенаправить свои претензии в суд. Мужчина потребовал не только заменить радиатор, но также оплатить затраты на ремонт квартиры и собственное лечение. Об этом сообщает портал eg.ru.

Экспертиза установила, что радиатор прорвало из-за скрытого дефекта, допущенного заводом-изготовителем. Но вина все же на управляющей компании. Почему? По закону, вред, причиненный из-за недостатков работы, должен быть возмещен теми, кто оказал эту услугу. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска. Суд постановил взыскать не только причиненный ущерб, убытки, расходы на экспертизу, но также и компенсацию морального вреда, штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя.

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