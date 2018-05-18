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15:29 (мск), источник: Интерфакс

Суд оштрафовал почти на 3 млн рублей адвоката, платившего экс-начальнику полиции Чебаркуля за «крышевание» казино

Челябинск. 18 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Суд вынес приговор адвокату Дмитрию Кудрякову, который платил взятки высокопоставленному сотруднику полиции за покровительство незаконного игорного заведения в Чебаркуле Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в пятницу.

По данным следствия, в 2013—2015 годах адвокат адвокатской палаты Челябинской области Д. Кудряков привлек к преступной деятельности 14 местных жителей, чтобы организовать казино в городах Чебаркуль и Миасс.

За то, чтобы своевременно узнавать о готовящихся проверках полиции, он передавал взятки бывшему заместителю начальника отдела полиции в Чебаркуле. Всего подполковник Михаил Данилов получил от него более 940 тыс. рублей.

Адвокат вину в совершении преступления признал и заключил со следствием досудебное соглашение.

Суд признал его виновным по п."б ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере) и приговорил к штрафу в сумме 2,8 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что в ходе следствия полиция арестовала более тридцати игровых автоматов и десяти системных блоков.

В отношении М. Данилова было возбуждено уголовное дело по п."в ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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