Суд оштрафовал почти на 3 млн рублей адвоката, платившего экс-начальнику полиции Чебаркуля за «крышевание» казино
Челябинск. 18 мая.
Челябинск. 18 мая.
По данным следствия, в 2013—2015 годах адвокат адвокатской палаты Челябинской области Д. Кудряков привлек к преступной деятельности 14 местных жителей, чтобы организовать казино в городах Чебаркуль и Миасс.
За то, чтобы своевременно узнавать о готовящихся проверках полиции, он передавал взятки бывшему заместителю начальника отдела полиции в Чебаркуле. Всего подполковник Михаил Данилов получил от него более 940 тыс. рублей.
Адвокат вину в совершении преступления признал и заключил со следствием досудебное соглашение.
Суд признал его виновным по п."б ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере) и приговорил к штрафу в сумме 2,8 млн. рублей.
Ранее сообщалось, что в ходе следствия полиция арестовала более тридцати игровых автоматов и десяти системных блоков.
В отношении М. Данилова было возбуждено уголовное дело по п."в ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.