Суд оштрафовал почти на 3 млн рублей адвоката, платившего экс-начальнику полиции Чебаркуля за «крышевание» казино

По данным следствия, в 2013—2015 годах адвокат адвокатской палаты Челябинской области Д. Кудряков привлек к преступной деятельности 14 местных жителей, чтобы организовать казино в городах Чебаркуль и Миасс.

За то, чтобы своевременно узнавать о готовящихся проверках полиции, он передавал взятки бывшему заместителю начальника отдела полиции в Чебаркуле. Всего подполковник Михаил Данилов получил от него более 940 тыс. рублей.

Адвокат вину в совершении преступления признал и заключил со следствием досудебное соглашение.

Суд признал его виновным по п."б ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере) и приговорил к штрафу в сумме 2,8 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что в ходе следствия полиция арестовала более тридцати игровых автоматов и десяти системных блоков.