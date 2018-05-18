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15:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавшая 54-летняя пермячка нашлась

Все это время Надежда П. была в гостях.

Пропавшая 54-летняя жительница микрорайона Железнодорожный Надежда П. вернулась домой. Напомним, вечером 16 мая она отправилась собирать пистики в лес. Больше женщину никто не видел.

— Она только что нашлась, — рассказала нам ее дочь Любовь. — Мама была в гостях. С ней все нормально.

Ранее мы писали о том, что поиски 13-летнего Данила С. из Чердынского района продолжались почти двое суток. Мальчик, напомним, живет в поселке Рябинино. Днем 16 мая он ушел из дома, и до сегодняшнего утра о нем ничего не было известно. Данила нашли сотрудники ГИБДД недалеко от Березников. С мальчиком все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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