Пропавшая 54-летняя пермячка нашлась

— Она только что нашлась, — рассказала нам ее дочь Любовь. — Мама была в гостях. С ней все нормально.

Ранее мы писали о том, что поиски 13-летнего Данила С. из Чердынского района продолжались почти двое суток. Мальчик, напомним, живет в поселке Рябинино. Днем 16 мая он ушел из дома, и до сегодняшнего утра о нем ничего не было известно. Данила нашли сотрудники ГИБДД недалеко от Березников. С мальчиком все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает.