Мощный торнадо обрушился на запад Германии

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На запад Германии обрушился мощный торнадо. Под ударом оказались пять деревень федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Известно о двух пострадавших и десятках поврежденных домов, передает агентство DPA.

Буквально за 15 минут торнадо превратил в руины десятки зданий, оставив без крова около полусотни семей. Представитель администрации города Фирзена сообщил о серьезно травмированном автомобилисте и пожарном, который пострадал от удара током.

Накануне из-за атмосферного вихря наблюдались сбои в железнодорожном сообщении. Из-за упавших деревьев перекрыты десятки автотрасс.