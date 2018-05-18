В Екатеринбурге поймали грабителя, который месяц назад открыл стрельбу в «Пятерочке»

В Екатеринбурге задержали налетчика, который месяц назад открыл стрельбу в «Пятерочке» на Юго-Западе. Перед самым закрытием в торговую точку влетел мужчина в маске и направив на кассира ружье, потребовал отдать ему выручку.

Злоумышленником оказался 34-летний ранее судимый житель Белоярского. Во время задержания в его сумке оперативники нашли тот самый охотничий обрез. Мужчина рассказал, что его сделал сам из ружья, которое украл из оружейного магазина в марте. В торговую точку он протик, разобрав потолочные перекрытия. Как выяснилось, разбойные нападения мужчина поставил на поток и сделал источником дохода.

— По версии следствия, с лета прошлого года мужчина начал бродяжничать, промышляя хищением продуктов из магазинов, а осенью решился на разбой. Вооружившись ножом и закрыв лицо шарфом, он похитил из аптеки на Красноармейской около 2700 рублей. С тех пор подозреваемый, по его признанию, совершил еще порядка 12 разбойных нападений, — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

В поисках будущей мишени, злоумышленник колесил по городу на велосипеде. Предпочтение отдавал аптекам и продуктовым магазинам, заранее выясняя, сколько сотрудников и в какое время будет в помещении.