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15:49 (мск), источник: Коммерсантъ

В Казани убили директора магазина сантехники на улице Восстания

СУ СКР по Татарстану сообщило о возбуждении уголовного дела по факту убийства (ст. 105 УК РФ) директора магазина сантехники, расположенного на казанской улице Восстания.

По данным ведомства, он был утром обнаружен в магазине с четырьмя колото-резаными ранениями.

«Тело обнаружила сестра потерпевшего, пришедшая к нему утром, чтобы помочь по работе. С ее слов, в последнее время мужчина оставался на ночь в магазине. В ходе осмотра места происшествия обнаружено три ножа, предположительно использовавшихся при совершении преступления», — сказано в сообщении.

По данным СУ, в распоряжении следователей имеются фото и видео предполагаемого убийцы.

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