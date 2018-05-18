В Казани убили директора магазина сантехники на улице Восстания

По данным ведомства, он был утром обнаружен в магазине с четырьмя колото-резаными ранениями.

«Тело обнаружила сестра потерпевшего, пришедшая к нему утром, чтобы помочь по работе. С ее слов, в последнее время мужчина оставался на ночь в магазине. В ходе осмотра места происшествия обнаружено три ножа, предположительно использовавшихся при совершении преступления», — сказано в сообщении.