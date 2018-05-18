В Казани убили директора магазина сантехники на улице Восстания
СУ СКР по Татарстану сообщило о возбуждении уголовного дела по факту убийства (ст. 105 УК РФ) директора магазина сантехники, расположенного на казанской улице Восстания.
СУ СКР по Татарстану сообщило о возбуждении уголовного дела по факту убийства (ст. 105 УК РФ) директора магазина сантехники, расположенного на казанской улице Восстания.
По данным ведомства, он был утром обнаружен в магазине с четырьмя
«Тело обнаружила сестра потерпевшего, пришедшая к нему утром, чтобы помочь по работе. С ее слов, в последнее время мужчина оставался на ночь в магазине. В ходе осмотра места происшествия обнаружено три ножа, предположительно использовавшихся при совершении преступления», — сказано в сообщении.
По данным СУ, в распоряжении следователей имеются фото и видео предполагаемого убийцы.