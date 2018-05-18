Ферганец украл электричество почти на 19 млн

В ходе проверки выявлено, что гражданин Абдуллаев, нарушив схему подключения электросчетчика. Он, самовольном порядке, провел обособленную линию электроэнергии и, подключив компрессор мощностью 15 кВт, незаконно использовал электроэнергию, чем нанес ущерб государству на сумму в 18 млн 763 тыс. сумов.

Гражданин Абдуллаев признал вину и возместил ущерб, в связи с чем управлением Бюро по Ферганской области вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела в отношении него без решения вопроса о его виновности, сообщает Бюро принудительного исполнения.