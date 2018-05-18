В Симферополе БМВ влетал в ворота ЦУМа

Сегодня, 18 мая, около 15.00 в центре Симферополя белая БМВ врезалась в ворота ЦУМа. Авария произошла на улице Карла Маркса возле здания, где располагается универсам «Ассорти». По счастливой случайности на тротуаре не оказалось прохожих, а ведь центр города весьма оживленное и многолюдное место.

Как сообщают очевидцы водитель и молодая женщина с ребенком, находившиеся в легковом автомобиле, отделались испугом и ушибами. Свою роль сыграли подушки безопасности, которые сработали при ударе.

— Как такое могло произойти? — задаются вопросом свидетели и пока не находят на него ответа, — как можно так ехать, чтобы слететь с проезжей части и врезаться в ворота?