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16:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе БМВ влетал в ворота ЦУМа

Иномарка попала в ДТП в центре города на улице Карла Маркса.

Сегодня, 18 мая, около 15.00 в центре Симферополя белая БМВ врезалась в ворота ЦУМа. Авария произошла на улице Карла Маркса возле здания, где располагается универсам «Ассорти». По счастливой случайности на тротуаре не оказалось прохожих, а ведь центр города весьма оживленное и многолюдное место.

Как сообщают очевидцы водитель и молодая женщина с ребенком, находившиеся в легковом автомобиле, отделались испугом и ушибами. Свою роль сыграли подушки безопасности, которые сработали при ударе.

— Как такое могло произойти? — задаются вопросом свидетели и пока не находят на него ответа, — как можно так ехать, чтобы слететь с проезжей части и врезаться в ворота?

Кстати, сами ворота практически не пострадали — они были открыты и весь удар пришелся на их кирпичные столбы.

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