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16:34 (мск), источник: Ведомости

Суд арестовал на два месяца бывшего заместителя Мединского

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова по делу о хищении денежных средств, выделенных на строительство комплекса зданий «Государственного Эрмитажа». Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Следователь в ходе заседания уточнял, что Пирумову не вменяют хищение и присвоение бюджетных средств, обвинение говорит лишь о мошенничестве. «Следствие не вменяет Пирумову хищение и присвоение бюджетных средств, которыми он не распоряжался. Обвинение говорит только о мошенничестве, для которого не нужно обладать особыми полномочиями», — говорил представитель следствия.

Перед оглашением Пирумову стало плохо, и в суд приехала скорая. После того, как медики оказали помощь бывшему чиновнику, заседание продолжилось. «Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Пирумова меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласила решение она.

Пирумов и другие фигуранты дела — бизнесмен Никита Колесников и экс-директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо — вину не признают.
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Газета «Коммерсантъ» 18 мая писала, что руководство Эрмитажа оценило ущерб от мошенничества при строительстве здания публичной библиотеки музея в 860 млн руб. Соответствующее заявление в Следственный комитет России (СКР) музей направил в середине мая, писала газета. СКР 17 мая сообщил, что расследует дело о хищении не менее 450 млн руб. при строительство объектов Эрмитажа.

Ранее все фигуранты были осуждены по другому уголовному делу. Весной 2016 г. Пирумов был задержан по так называемому делу реставраторов. Дело завели по факту хищения средств, выделенных на работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драматическом театре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре и в еще нескольких объектах. Однако Пирумов и другие обвиняемым избежали длительных сроков: они были отпущены в день оглашения приговора. Сам Пирумов, тем не менее, был уволен с поста заместителя министра культуры.

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