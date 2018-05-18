Суд арестовал на два месяца бывшего заместителя Мединского

Источник: РИА "Новости"

Следователь в ходе заседания уточнял, что Пирумову не вменяют хищение и присвоение бюджетных средств, обвинение говорит лишь о мошенничестве. «Следствие не вменяет Пирумову хищение и присвоение бюджетных средств, которыми он не распоряжался. Обвинение говорит только о мошенничестве, для которого не нужно обладать особыми полномочиями», — говорил представитель следствия.

Перед оглашением Пирумову стало плохо, и в суд приехала скорая. После того, как медики оказали помощь бывшему чиновнику, заседание продолжилось. «Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Пирумова меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласила решение она.

Пирумов и другие фигуранты дела — бизнесмен Никита Колесников и экс-директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо — вину не признают.

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Газета «Коммерсантъ» 18 мая писала, что руководство Эрмитажа оценило ущерб от мошенничества при строительстве здания публичной библиотеки музея в 860 млн руб. Соответствующее заявление в Следственный комитет России (СКР) музей направил в середине мая, писала газета. СКР 17 мая сообщил, что расследует дело о хищении не менее 450 млн руб. при строительство объектов Эрмитажа.