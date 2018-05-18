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16:51 (мск), источник: РИАЦ

Под Волгоградом задержали троих разбойников, избивших и ограбивших пенсионерку

17 мая в полицию обратилась 59-летняя жительница Михайловки.

Женщин сообщила правоохранителям, что в её дом ворвались трое мужчин в масках, один из которых ударил ее и, угрожая ножом, потребовал отдать ему все деньги, двое других стали рыться в шкафу. Обнаружив в нем 17 тысяч рублей все трое скрылись с места происшествия вместе с деньгами.

Стражам порядка удалось установить личности и задержать всех подогреваемых в разбое. Ими оказались трое ранее судимых местных жителей, в возрасте от 25 до 38 лет, двое из которых приходятся друг другу родными братьями.

Как выяснили полицейские, несколько дней назад трое мужчин проводили работы по бетонированию дорожек во дворе у потерпевшей. Видимо тогда они узнали, где хозяйка хранит свои сбережения, и решили совершить хищения денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

— Свою вину в преступлении признал только один из задержанных. В настоящее время в отношении всех фигурантов избирается мера пресечения. Полицейские устанавливают местонахождение похищенных денег, — уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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