Под Волгоградом задержали троих разбойников, избивших и ограбивших пенсионерку

Женщин сообщила правоохранителям, что в её дом ворвались трое мужчин в масках, один из которых ударил ее и, угрожая ножом, потребовал отдать ему все деньги, двое других стали рыться в шкафу. Обнаружив в нем 17 тысяч рублей все трое скрылись с места происшествия вместе с деньгами.

Стражам порядка удалось установить личности и задержать всех подогреваемых в разбое. Ими оказались трое ранее судимых местных жителей, в возрасте от 25 до 38 лет, двое из которых приходятся друг другу родными братьями.

Как выяснили полицейские, несколько дней назад трое мужчин проводили работы по бетонированию дорожек во дворе у потерпевшей. Видимо тогда они узнали, где хозяйка хранит свои сбережения, и решили совершить хищения денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.