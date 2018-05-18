В Волгограде подрядчик похитил девять миллионов из бюджета ФСИН
В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при строительстве объектов ФСИН.
В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при строительстве объектов ФСИН.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Центрального района Волгограда. Ход его расследования взят надзорным ведомством на контроль.