В Волгограде подрядчик похитил девять миллионов из бюджета ФСИН

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Генпрокуратуры России, в марте 2017 года между ФГУП «Управление строительства-34» федеральной службы исполнения наказаний России и ООО «УСК» был заключен договор подряда на строительство и ремонт ряда объектов системы исполнения наказаний. В качестве аванса на счета подрядчика перечислили более девяти миллионов рублей, однако компания не выполнила условий контракта, объекты построены не были. Деньги же распределились на расчетные счета подконтрольных организаций, а затем были обналичены.