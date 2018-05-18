Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Григорий Лепс доставлен в больницу с серьезными травмами
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
54-летний Джонни Депп сменил имидж
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Удар в спину: почему «Панцирь» был захвачен врасплох
В Москве нашли квартиру с личным входом в метро
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России
Василевский снова украл победу у Овечкина и Кузнецова
Постаревшую Марию Машкову не узнали поклонники
54-летний Джонни Депп сменил имидж
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
Эффектная коммунальная авария в Барнауле (видео)
Фоторепортажи
12Путин открыл движение на Крымском мосту
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
16:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде подрядчик похитил девять миллионов из бюджета ФСИН

В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при строительстве объектов ФСИН.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Генпрокуратуры России, в марте 2017 года между ФГУП «Управление строительства-34» федеральной службы исполнения наказаний России и ООО «УСК» был заключен договор подряда на строительство и ремонт ряда объектов системы исполнения наказаний. В качестве аванса на счета подрядчика перечислили более девяти миллионов рублей, однако компания не выполнила условий контракта, объекты построены не были. Деньги же распределились на расчетные счета подконтрольных организаций, а затем были обналичены.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Центрального района Волгограда. Ход его расследования взят надзорным ведомством на контроль.

Все новости региона
 Кто такой Михаил Котюков и как он будет руководить вузами и наукой
Свою жену Маркс любил больше пролетариата
Путин подписал указы о назначении нового правительства
Путин пообещал Меркель продолжить транзит газа через Украину
Турист сорвался с 40-метровой скалы в Австралии, делая селфи
В Госдуму внесли законопроект о трех президентских сроках подряд
Опасный рост: в США зреет новый глобальный кризис
Как расследовали крупнейший теракт в советской истории
Германия раскрыла причины борьбы США против «Северного потока-2»
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России Шестёркин сыграл нормально, а тройка Андронова даже прыгнула выше головы
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь