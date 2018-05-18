Уголовное дело завели по факту загрязнения реки нефтепродуктами в Иркутской области

Продолжаются работы на месте розлива нефтепродуктов в Усолье-Сибирском. Сейчас следователи выясняют все подробности. Напомним, вечером в четверг, 17 мая, была зафиксирована утечка нефтесодержащей жидкости из трубы, который находится в земле в 30 метрах от берега реки Ангары. На место в срочном порядке выехали все специальные службы. По предварительным данным, объем утечки — 20−25 кубометров, площадь нефтяного пятна на Ангаре — 300 кв. метров. Маслянистое пятно быстро убрали. Специалисты взяли пробы воды, никаких ухудшений не произошло, ситуацию держат на контроле работники Роспотребнадзора.