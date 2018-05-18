Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лепс экстренно госпитализирован со множественными переломами
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по питанию в школах и детских садах
Эффектная коммунальная авария в Барнауле (видео)
54-летний Джонни Депп сменил имидж
История королевских свадебных платьев (видео)В эту субботу состоится свадьба Меган Маркл и принца Гарри
Лепс экстренно госпитализирован со множественными переломами
Путин получил три срочных звонка из Сербии
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
“Коля держится”: Жена Караченцова о повороте в его болезни
Судья угомонила истерику Волочковой одной фразой
Посольство подтвердило: россиянина приговорили к казни в Ираке
14 самолетов-разведчиков засекли у границ России
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Гардеробная в однушке: 7 примеров, которые вы можете повторить
В Гонконге открыли отель для сна
Фоторепортажи
12150 лет со дня рождения Николая II
15Замуж за принца
17:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Уголовное дело завели по факту загрязнения реки нефтепродуктами в Иркутской области

Следователи выясняют все подробности.

Продолжаются работы на месте розлива нефтепродуктов в Усолье-Сибирском. Сейчас следователи выясняют все подробности. Напомним, вечером в четверг, 17 мая, была зафиксирована утечка нефтесодержащей жидкости из трубы, который находится в земле в 30 метрах от берега реки Ангары. На место в срочном порядке выехали все специальные службы. По предварительным данным, объем утечки — 20−25 кубометров, площадь нефтяного пятна на Ангаре — 300 кв. метров. Маслянистое пятно быстро убрали. Специалисты взяли пробы воды, никаких ухудшений не произошло, ситуацию держат на контроле работники Роспотребнадзора.

Началась проверка. Следователи завели уголовное дело по факту загрязнения реки.

— Установлено, что в Ангару вода с примесью нефтепродуктов поступала из трубы для отвода вод, принадлежащей одной из организаций, расположенных на прилегающей территории, — сообщают в СУ СК по Иркутской области. — Следователям предстоит выяснить, какой из организаций принадлежит источник загрязнения.

Все новости региона
 Видеозал: машинист крана (крановщик)
Почему за неделю до ЕГЭ нельзя говорить о ЕГЭ
Путин подписал указы о назначении нового правительства
Эпоха одноразовых вещей: почему все так быстро ломается
В российские регионы внезапно вернулась зима (фото, видео)
Турист сорвался с 40-метровой скалы в Австралии, делая селфи
В Госдуму внесли законопроект о трех президентских сроках подряд
СМИ: восемь человек погибли при стрельбе в техасской школе
Опасный рост: в США зреет новый глобальный кризис
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России Шестёркин сыграл нормально, а тройка Андронова даже прыгнула выше головы
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь