Уголовное дело завели по факту загрязнения реки нефтепродуктами в Иркутской области
Следователи выясняют все подробности.
Следователи выясняют все подробности.
Продолжаются работы на месте розлива нефтепродуктов в
Началась проверка. Следователи завели уголовное дело по факту загрязнения реки.
— Установлено, что в Ангару вода с примесью нефтепродуктов поступала из трубы для отвода вод, принадлежащей одной из организаций, расположенных на прилегающей территории, — сообщают в СУ СК по Иркутской области. — Следователям предстоит выяснить, какой из организаций принадлежит источник загрязнения.