Обыски прошли в администрации Нижнего Тагила
Екатеринбург. 18 мая.
Екатеринбург. 18 мая.
«Там проводились сотрудниками
По данным местных СМИ, сотрудники ФСБ в пятницу провели выемку документов в помещениях муниципального учреждения «Агентство
По словам руководителя аппарата администрации Нижнего Тагила Андрея Ленды, комментарий которого предоставила
«Сегодня поступил еще один запрос о повторном предоставлении документов. Руководством МАУ “АРИС” и администрацией города все необходимые документы были подготовлены и переданы для проверки надзорным органам», — сказал А. Ленда.
По данным