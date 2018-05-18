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16:53 (мск), источник: Интерфакс

Обыски прошли в администрации Нижнего Тагила

Екатеринбург. 18 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области в пятницу провели оперативно-розыскные мероприятия в администрации Нижнего Тагила, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе регионального УФСБ РФ.

«Там проводились сотрудниками оперативно-розыскные мероприятия», — сказал собеседник агентства, не уточнив причину проводимых мероприятий и с чем они связаны.

По данным местных СМИ, сотрудники ФСБ в пятницу провели выемку документов в помещениях муниципального учреждения «Агентство рекламно-информационного содействия» (АРИС) и в управлении по организационно-массовой работе администрации Нижнего Тагила.

По словам руководителя аппарата администрации Нижнего Тагила Андрея Ленды, комментарий которого предоставила пресс-служба администрации города, в государственные и муниципальные органы власти в течение трех лет поступали обращения, в том числе анонимные, с просьбой проверить деятельность «АРИС» в сфере рекламы. Однако в ходе проверок нарушений выявлено не было.

«Сегодня поступил еще один запрос о повторном предоставлении документов. Руководством МАУ “АРИС” и администрацией города все необходимые документы были подготовлены и переданы для проверки надзорным органам», — сказал А. Ленда.

По данным пресс-службы, в настоящее время полномочия в области наружной рекламы переданы управлению муниципального имущества.

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