Грузовик повредил ограждение на новом путепроводе над автоподходом в Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости Крым. В Керчи грузовой автомобиль въехал в барьерное ограждение на новом путепроводе через автоподход к Крымскому мосту. Об этом сообщила
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости Крым. В Керчи грузовой автомобиль въехал в барьерное ограждение на новом путепроводе через автоподход к Крымскому мосту. Об этом сообщила
«Повреждение барьерного ограждения, произошедшее по вине водителя большегруза на новом путепроводе через автоподход на шоссе Героев Сталинграда в Керчи, не вызвало серьезных затруднений для движения автотранспорта», — отметили в ведомстве.
По информации Госкомдорхоза, в настоящее время движение в сторону центра Керчи осуществляется по одной полосе, и будет восстановлено в привычном для керчан режиме в течение часа, когда водитель грузовика произведет замену колеса и освободит путепровод.
«Барьерное ограждение на участке путепровода будет восстановлено в ближайшие два дня», — добавили в