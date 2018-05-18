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17:12 (мск), источник: РИА Крым

Грузовик повредил ограждение на новом путепроводе над автоподходом в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости Крым. В Керчи грузовой автомобиль въехал в барьерное ограждение на новом путепроводе через автоподход к Крымскому мосту. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета дорожного хозяйства РК.

Источник: РИА "Новости"

«Повреждение барьерного ограждения, произошедшее по вине водителя большегруза на новом путепроводе через автоподход на шоссе Героев Сталинграда в Керчи, не вызвало серьезных затруднений для движения автотранспорта», — отметили в ведомстве.

По информации Госкомдорхоза, в настоящее время движение в сторону центра Керчи осуществляется по одной полосе, и будет восстановлено в привычном для керчан режиме в течение часа, когда водитель грузовика произведет замену колеса и освободит путепровод.

«Барьерное ограждение на участке путепровода будет восстановлено в ближайшие два дня», — добавили в пресс-службе.

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