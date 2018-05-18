Правоохранительные органы опознали труп девушки, который был найден в канале в Ташкенте

«Личность девушки установлена, сейчас проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. В интересах следствия мы пока не можем раскрыть другие данные об этом происшествии», — рассказал в ходе брифинга замначальника ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев.
Напомним, что тело девушки было обнаружено 14 мая. Как отмечали правоохранители, ее возраст составляет примерно 25−30 лет, рост 167−169 см.
На трупе был обнаружен ряд предметов. В частности, на шее — треугольный кулон из металла светло-серого цвета с пятью прозрачными камушками на кожаном ремешке черного цвета. Также обнаружены тканевая заколка с бантиком красного цвета в белый горошек. На руках у девушки был маникюр фиолетового цвета.