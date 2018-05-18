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18:31 (мск), источник: Podrobno.uz

Правоохранительные органы опознали труп девушки, который был найден в канале в Ташкенте

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Правоохранительные органы опознали труп девушки, который был найден на днях в воде у берега канала Юкори Бозсу в Юнусабадском районе.

Источник: Podrobno.uz

«Личность девушки установлена, сейчас проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. В интересах следствия мы пока не можем раскрыть другие данные об этом происшествии», — рассказал в ходе брифинга замначальника ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев.

Напомним, что тело девушки было обнаружено 14 мая. Как отмечали правоохранители, ее возраст составляет примерно 25−30 лет, рост 167−169 см.

На трупе был обнаружен ряд предметов. В частности, на шее — треугольный кулон из металла светло-серого цвета с пятью прозрачными камушками на кожаном ремешке черного цвета. Также обнаружены тканевая заколка с бантиком красного цвета в белый горошек. На руках у девушки был маникюр фиолетового цвета.

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 Правоохранительные органы опознали труп девушки, который был найден в канале в Ташкенте
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