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17:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону задержали налетчиков, которые ограбили салон сотовой связи на 300 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону правоохранители повязали подозреваемых в грабеже.

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали сотрудники салона сотовой связи, молодые люди зашли под видом обычных покупателей. Один попытался отвлечь консультанта различными вопросами, но тот увидел, как другой полез за гаджетами. Поняв, что разоблачены, подельники тут же поменяли тактику.

— Пригрозили избить консультанта салона, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Убегая, они забрали три мобильных телефона. Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. Оперативникам уголовного розыска удалось вычислить подозреваемых. Ими оказались 26-летние местные жители. В отношении них уже возбуждено уголовное дело. Если вина мужчин будет доказана в суде, им грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Целинском районе местным стражам порядка удалось задержать подозреваемого в краже крупной суммы денег. Домушник залез в чужой дом, где в тумбочке нашел 500 тысяч рублей.

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