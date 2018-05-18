В Ростове-на-Дону задержали налетчиков, которые ограбили салон сотовой связи на 300 тысяч рублей
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Как рассказали сотрудники салона сотовой связи, молодые люди зашли под видом обычных покупателей. Один попытался отвлечь консультанта различными вопросами, но тот увидел, как другой полез за гаджетами. Поняв, что разоблачены, подельники тут же поменяли тактику.
— Пригрозили избить консультанта салона, — рассказали в
Напомним, в Целинском районе местным стражам порядка удалось задержать подозреваемого в краже крупной суммы денег. Домушник залез в чужой дом, где в тумбочке нашел 500 тысяч рублей.