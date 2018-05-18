Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин с непониманием позиции Меркель высказался после встречи
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
Новорожденные близнецы показали силу настоящей братской любви (видео)
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
54-летний Джонни Депп сменил имидж
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Лепс экстренно госпитализирован со множественными переломами
Путин получил три срочных звонка из Сербии
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
“Коля держится”: Жена Караченцова о повороте в его болезни
Судья угомонила истерику Волочковой одной фразой
Путин встретил Меркель в Сочи и подарил ей цветы
Григорий Лепс попал в больницу
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Гардеробная в однушке: 7 примеров, которые вы можете повторить
В Гонконге открыли отель для сна
Фоторепортажи
12150 лет со дня рождения Николая II
15Замуж за принца
17:19 (мск), источник: Интерфакс

Председатель профсоюзов Татарстана заключена под домашний арест

Казань. 18 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Ново-Савиновский районный суд Казани отправил под домашний арест председателя профсоюзов Татарстана 63-летнюю Татьяну Водопьянову, задержанную по подозрению в незаконном получении денежных средств.

«Суд поставил избрать в отношении Т. Водопьяновой меру пресечения в виде домашнего ареста до 20 июня, то есть на один месяц двое суток», — огласил решение судья Марсель Ахметшин.

С ходатайством о подобной мере пресечения выступило следствие. Прокурор поддержал данное ходатайство, защитники против него не возражали.

Ранее сообщалось, что 63-летняя Т. Водопьянова стала фигурантом дела о коммерческом подкупе (п. «б, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). По версии следствия, председатель профсоюзов Татарстана потребовала застраховать свою жизнь на 500 тыс. рублей от имени санатория «Бакирово» под угрозой увольнения главврача, а через год она получила страховую сумму в связи окончанием срока действия договора.

В ходе обысков у Т. Водопьяновой была изъята необходимая документация и денежные средства.

Отмечалось, что женщина написала явку с повинной, сообщив об аналогичных фактах незаконного получения денежных средств в 2009—2014 годы. Таким образом, причиненный ею ущерб может составить около 3 млн рублей.

Все новости региона
Путин подписал указы о назначении нового правительства
Эпоха одноразовых вещей: почему все так быстро ломается
В российские регионы внезапно вернулась зима (фото, видео)
Турист сорвался с 40-метровой скалы в Австралии, делая селфи
В Госдуму внесли законопроект о трех президентских сроках подряд
СМИ: восемь человек погибли при стрельбе в техасской школе
Опасный рост: в США зреет новый глобальный кризис
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России Шестёркин сыграл нормально, а тройка Андронова даже прыгнула выше головы
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Памятка отпускника: что нужно сделать в квартире на время отъезда
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Москве предрекли большую распродажу квартир
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь