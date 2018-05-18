Председатель профсоюзов Татарстана заключена под домашний арест

«Суд поставил избрать в отношении Т. Водопьяновой меру пресечения в виде домашнего ареста до 20 июня, то есть на один месяц двое суток», — огласил решение судья Марсель Ахметшин.

С ходатайством о подобной мере пресечения выступило следствие. Прокурор поддержал данное ходатайство, защитники против него не возражали.

Ранее сообщалось, что 63-летняя Т. Водопьянова стала фигурантом дела о коммерческом подкупе (п. «б, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). По версии следствия, председатель профсоюзов Татарстана потребовала застраховать свою жизнь на 500 тыс. рублей от имени санатория «Бакирово» под угрозой увольнения главврача, а через год она получила страховую сумму в связи окончанием срока действия договора.

В ходе обысков у Т. Водопьяновой была изъята необходимая документация и денежные средства.