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17:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Таганрога нашли на пляже труп мужчины

Утром 17 мая в Таганроге был найден труп взрослого мужчины.

Тело лежало на диком пляже залива, расположенном рядом с Детской многопрофильной больницей. По предварительным данным, следов насильственной смерти обнаружено не было — мужчина, хоть и находился в самом расцвете сил, умер в сердечного приступа. Когда несчастному стало плохо, он упал и ударился головой о камни.

Сейчас по данному факту правоохранительными органами проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства смерти горожанина.

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