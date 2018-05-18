Жители Таганрога нашли на пляже труп мужчины
Утром 17 мая в Таганроге был найден труп взрослого мужчины.
Утром 17 мая в Таганроге был найден труп взрослого мужчины.
Тело лежало на диком пляже залива, расположенном рядом с Детской многопрофильной больницей. По предварительным данным, следов насильственной смерти обнаружено не было — мужчина, хоть и находился в самом расцвете сил, умер в сердечного приступа. Когда несчастному стало плохо, он упал и ударился головой о камни.
Сейчас по данному факту правоохранительными органами проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства смерти горожанина.