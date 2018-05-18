В Краснодаре задержали водителя, разбившего несколько автомобилей и скрывшегося
Виновному грозит лишение прав или административный арест.
Виновному грозит лишение прав или административный арест.
Инцидент произошел 16 мая в Юбилейном микрорайоне города. На бульваре Платановом водитель автомобиля «Шевроле» во время движения повредил припаркованные «Фольксваген» и «Субару» и скрылся. Регистрационные номера автомобиля виновника ДТП стали известны сотрудникам полиции.
Как сообщил «Югополису» официальный представитель УМВД Артем Коноваленко, 18 мая сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД краснодарской полиции задержали виновника ДТП на бульваре Платановом. Им оказался 40-летний временно безработный уроженец Ингушетии. Он пояснил, что не справился с управлением автомобилем якобы
Вопрос о его привлечении к административной ответственности будет решаться в суде. За оставление места ДТП ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до полутора лет или административный арест сроком до 15 суток.