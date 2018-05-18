Очевидцы: в Воронеже КамАЗ сбил школьницу
По данным очевидцев, девочке около 15 лет.
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По данным очевидцев, девочке около 15 лет.
КамАЗ сбил школьницу в Воронеже, сообщили очевидцы в «систему-112». ЧП случилось на пересечении улиц Фридриха Энгельса и 9 Января.
Сообщение поступило в «систему-112» в 16:35. По данным очевидцев, девочке около 15 лет. Пострадавшую госпитализировали.
Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет данные в