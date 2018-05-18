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17:20 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Очевидцы: в Воронеже КамАЗ сбил школьницу

По данным очевидцев, девочке около 15 лет.

КамАЗ сбил школьницу в Воронеже, сообщили очевидцы в «систему-112». ЧП случилось на пересечении улиц Фридриха Энгельса и 9 Января.

Сообщение поступило в «систему-112» в 16:35. По данным очевидцев, девочке около 15 лет. Пострадавшую госпитализировали.

Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет данные в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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