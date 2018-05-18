В Волгоградской области два человека оказались в больнице после укуса клещей
В Волгоградской области продолжается сезон высокой активности клещей. По состоянию на 17 мая в регионе зарегистрировано уже два случая Крымской геморрагической лихорадки.
В Волгоградской области продолжается сезон высокой активности клещей. По состоянию на 17 мая в регионе зарегистрировано уже два случая Крымской геморрагической лихорадки.
Пострадавшие — жители Октябрьского и Котельниковского районов сняли насекомых незащищенными руками и раздавили. Всего же от присасывания клещей пострадали 739 человек, 294 из которых дети.
Как рассказали «КП-Волгоград» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, клещи на территории региона могут стать разносчиками Крымской геморрагической лихорадки, иксодового клещевого бореллиоза, туляремии.
Санитарные врачи советуют: на природу нужно одеваться в закрытую одежду, использовать репелленты, отпугивающие насекомых.
Необходимо помнить, что основной причиной тяжелого течения заболевания и летальных исходов от крымской геморрагической лихорадки является позднее обращение пострадавших за медицинской помощью и самолечение.