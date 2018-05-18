В Волгоградской области два человека оказались в больнице после укуса клещей

Пострадавшие — жители Октябрьского и Котельниковского районов сняли насекомых незащищенными руками и раздавили. Всего же от присасывания клещей пострадали 739 человек, 294 из которых дети.

Как рассказали «КП-Волгоград» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, клещи на территории региона могут стать разносчиками Крымской геморрагической лихорадки, иксодового клещевого бореллиоза, туляремии.

Санитарные врачи советуют: на природу нужно одеваться в закрытую одежду, использовать репелленты, отпугивающие насекомых.