Под Воронежем более 40 человек обратились к медикам после укусов комаров

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что жители Воронежской области в социальных сетях жалуются на обилие комаров в городе Павловске. От укусов насекомых, как утверждают пользователи соцсетей, страдают взрослые, дети и домашние питомцы.

«За медицинской помощью с 10 по 18 мая после укусов комаров в Павловскую районную больницу обратился 41 человек, из них 33 — дети. Основные жалобы — аллергические реакции: сильный зуд, отеки лица и век, а также расчесы и пиодермия (осложнение после расчесывания), беспокойство и нарушение сна у маленьких детей», — отметил представитель департамента.

По его словам, при укусе комар выделяет в кровь человека специальные вещества — антикоагулянты, которые препятствуют свертыванию крови.

«Они и вызывают аллергическую реакцию, которая может проявиться в виде высыпаний на коже, сильного зуда на протяжении нескольких часов, вазомоторного ринита, подъема температуры, приступов удушья по типу бронхиальной астмы. В самых тяжелых случаях может развиться бурная реакция — отек Квинке. В этом случае следует немедленно вызвать скорую помощь», — подчеркнул представитель департамента.

Представитель областного управления Роспотребнадзора ранее пояснила РИА Новости, что такое «нашествие» комаров — явление сезонное и является последствием сильного паводка. Разлившаяся река Дон и теплая погода оказали благоприятные условия для откладывания личинок. При этом представитель управления Роспотребнадзора отметила, что в Воронежской области комары не являются переносчиками инфекционных заболеваний.

По ее словам, ведомство контролирует обработку загородных лагерей от клещей, которые могут быть переносчиками заболеваний. Однако на ситуацию с распространением комаров повлиять не может.