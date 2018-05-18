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19:17 (мск), источник: БЕЛТА

Жителя Барановичского района убило молнией

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителя Барановичского района убило молнией, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Источник: БЕЛТА

В Барановичское РОВД сообщение о смерти мужчины поступило в 15.35 от медиков.

Житель деревни Ягодное работал в огороде, когда в него попала молния. Жена вызвала скорую. Прибывшие медики констатировали смерть 64-летнего мужчины и сообщили в милицию.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

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