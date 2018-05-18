Прорыв плотины в Колумбии попал на видео

В ролике видно, как люди убегают от мощного потока воды, пробившегося через туннель.

Как сообщают местные СМИ, десяткам тысяч людей пришлось эвакуироваться после того, как река Каука прорвала дренажный туннель. Около 600 человек лишились своих домов, также были разрушены два моста, две школы и больница.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/x818RNlE9RU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.