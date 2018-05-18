Основатель «Додо Пиццы» сообщил о возобновлении дела о наркотиках

Источник: AP 2018

«Только что вернулся с допроса в УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве в качестве свидетеля по делу о распространении наркотиков в одной из наших франчайзинговых пиццерий на северо-востоке Москвы, — написал господин Овчинников в Facebook.— К сожалению, это продолжение резонансной истории, которая случилась с нами в начале года. Это уже второй мой допрос по этому делу».

В запросе из Прокуратуры в МВД СВАО, с которым я ознакомился на сегодняшнем допросе, была сказано, что в ходе предыдущего расследования было допущено «разгильдяйство» (цитата), дознание проходило «ненапористо» (цитата), в связи с этим прокуратура просит возобновить дело и заново опросить всех свидетелей. Федор Овчинников Основатель «Додо Пиццы»

По словам господина Овчинникова, в ходе его допроса поднимался вопрос о связях между «Додо Пиццей» и зарегистрированной на Британских Виргинских островах холдинговой компанией DP Global Group. Бизнесмен подчеркнул, что ему непонятна связь между делом, где он «очень опосредованно и формально проходит в качестве свидетеля» и юридической структурой компании. По его словам, компания платит налоги в России, а регистрация холдинговой компании в офшоре объясняется необходимостью «структурировать сделку с большим количеством акционеров на территории английского права».