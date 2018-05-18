Основатель «Додо Пиццы» сообщил о возобновлении дела о наркотиках

«Только что вернулся с допроса в УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве в качестве свидетеля по делу о распространении наркотиков в одной из наших франчайзинговых пиццерий на северо-востоке Москвы, — написал господин Овчинников в Facebook.— К сожалению, это продолжение резонансной истории, которая случилась с нами в начале года. Это уже второй мой допрос по этому делу».
В запросе из Прокуратуры в МВД СВАО, с которым я ознакомился на сегодняшнем допросе, была сказано, что в ходе предыдущего расследования было допущено «разгильдяйство» (цитата), дознание проходило «ненапористо» (цитата), в связи с этим прокуратура просит возобновить дело и заново опросить всех свидетелей.
Федор ОвчинниковОснователь «Додо Пиццы»
По словам господина Овчинникова, в ходе его допроса поднимался вопрос о связях между «Додо Пиццей» и зарегистрированной на Британских Виргинских островах холдинговой компанией DP Global Group. Бизнесмен подчеркнул, что ему непонятна связь между делом, где он «очень опосредованно и формально проходит в качестве свидетеля» и юридической структурой компании. По его словам, компания платит налоги в России, а регистрация холдинговой компании в офшоре объясняется необходимостью «структурировать сделку с большим количеством акционеров на территории английского права».
Компания «Додо Пицца» была основана в 2010 году и в настоящий момент, как следует из информации на ее сайте, имеет 330 пиццерий в 10 странах. В ноябре 2017 года и январе 2018 года в одном из ресторанов сети, работающем по франшизе, сотрудники ресторана обнаружили пакеты с 500 г и 200 г запрещенных наркотических веществ. Было заведено дело по ст. 228.1 УК (незаконный сбыт наркотиков). Ранее в итервью «Ведомостям» Евгений Овчинников отмечал, что следователь «совсем не понимает, зачем допрашивали меня как владельца бренда, не имеющего никакого отношения к пиццерии в Медведкове». «Сказали, что к нам, наверное, больше вопросов не будет», — также добавил он.