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19:44 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Основатель «Додо Пиццы» сообщил о возобновлении дела о наркотиках

Основатель сети пиццерий «Додо Пицца» Федор Овчинников заявил о возобновлении дела о распространении наркотиков, которое было заведено в начале года после того, как зимой в туалете одного из ресторанов была обнаружена «закладка» с запрещенным психотропным веществом.

Источник: AP 2018

«Только что вернулся с допроса в УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве в качестве свидетеля по делу о распространении наркотиков в одной из наших франчайзинговых пиццерий на северо-востоке Москвы, — написал господин Овчинников в Facebook.— К сожалению, это продолжение резонансной истории, которая случилась с нами в начале года. Это уже второй мой допрос по этому делу».

В запросе из Прокуратуры в МВД СВАО, с которым я ознакомился на сегодняшнем допросе, была сказано, что в ходе предыдущего расследования было допущено «разгильдяйство» (цитата), дознание проходило «ненапористо» (цитата), в связи с этим прокуратура просит возобновить дело и заново опросить всех свидетелей.
Федор Овчинников
Основатель «Додо Пиццы»

По словам господина Овчинникова, в ходе его допроса поднимался вопрос о связях между «Додо Пиццей» и зарегистрированной на Британских Виргинских островах холдинговой компанией DP Global Group. Бизнесмен подчеркнул, что ему непонятна связь между делом, где он «очень опосредованно и формально проходит в качестве свидетеля» и юридической структурой компании. По его словам, компания платит налоги в России, а регистрация холдинговой компании в офшоре объясняется необходимостью «структурировать сделку с большим количеством акционеров на территории английского права».

Компания «Додо Пицца» была основана в 2010 году и в настоящий момент, как следует из информации на ее сайте, имеет 330 пиццерий в 10 странах. В ноябре 2017 года и январе 2018 года в одном из ресторанов сети, работающем по франшизе, сотрудники ресторана обнаружили пакеты с 500 г и 200 г запрещенных наркотических веществ. Было заведено дело по ст. 228.1 УК (незаконный сбыт наркотиков). Ранее в итервью «Ведомостям» Евгений Овчинников отмечал, что следователь «совсем не понимает, зачем допрашивали меня как владельца бренда, не имеющего никакого отношения к пиццерии в Медведкове». «Сказали, что к нам, наверное, больше вопросов не будет», — также добавил он.

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