СК просит помощи у нижегородцев в поисках 12-летнего мальчика

Следователи обращаются за помощью к нижегородцам и жителям Нижегородской области в поисках пропавшего 12-летнего Сергея Михеева, сообщает Следственное управление СК России по региону.

В сообщении говорится, что утром 17 мая мальчик ушел в школу из дома в поселке Новинки Богородского района. Около 14:00 Сергей позвонил матери и сообщил, что занятия закончились, и он возвращается домой. Однако мальчик так и не вернулся, о его местонахождении до сих пор ничего не известно.

Сообщается, что ребенок раньше неоднократно уходил из дома и ночевал у друзей. Мальчик воспитывается в полной семье.

Приметы: худощавое телосложение, на вид 12—13 лет, серо-голубые глаза, темно-русые волосы. Мальчик был одет в белую футболку с черным рисунком, серую спортивную кофту и голубые джинсы.