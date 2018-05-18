СК просит помощи у нижегородцев в поисках 12-летнего мальчика
Утром 17 мая Сергей Михеев ушел в школу и не вернулся домой.
Утром 17 мая Сергей Михеев ушел в школу и не вернулся домой.
Следователи обращаются за помощью к нижегородцам и жителям Нижегородской области в поисках пропавшего 12-летнего Сергея Михеева, сообщает Следственное управление СК России по региону.
В сообщении говорится, что утром 17 мая мальчик ушел в школу из дома в поселке Новинки Богородского района. Около 14:00 Сергей позвонил матери и сообщил, что занятия закончились, и он возвращается домой. Однако мальчик так и не вернулся, о его местонахождении до сих пор ничего не известно.
Сообщается, что ребенок раньше неоднократно уходил из дома и ночевал у друзей. Мальчик воспитывается в полной семье.
Приметы: худощавое телосложение, на вид 12—13 лет,
Следователи просят сообщить любую информацию о Сергее Михееве по телефонам: 02 или