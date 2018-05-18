Смерть осужденного расследуют в Атырау

«Тело осужденного было обнаружено в ночь на 8 мая в учреждении средней безопасности УГ-157/9. В настоящее время проводятся следственные мероприятия», — проинформировал начальник департамента Комитета уголовно-исправительной системы МВД по Атырауской области Мирболат Куписов.