Смерть осужденного расследуют в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В Атырау расследуют смерть осужденного гражданина Узбекистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В Атырау расследуют смерть осужденного гражданина Узбекистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Тело осужденного было обнаружено в ночь на 8 мая в учреждении средней безопасности УГ-157/9. В настоящее время проводятся следственные мероприятия», — проинформировал начальник департамента Комитета
Осужденный являлся гражданином Узбекистана.