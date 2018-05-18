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19:56 (мск), источник: Kazinform

Смерть осужденного расследуют в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В Атырау расследуют смерть осужденного гражданина Узбекистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Тело осужденного было обнаружено в ночь на 8 мая в учреждении средней безопасности УГ-157/9. В настоящее время проводятся следственные мероприятия», — проинформировал начальник департамента Комитета уголовно-исправительной системы МВД по Атырауской области Мирболат Куписов.

Осужденный являлся гражданином Узбекистана.

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