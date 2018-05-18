В Кагуле адвокат переписывал недвижимость на подставных лиц
КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. В Кагуле задержан адвокат, подозреваемый в незаконном отчуждении недвижимости.
КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. В Кагуле задержан адвокат, подозреваемый в незаконном отчуждении недвижимости.
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Среди других членов этого преступного формирования, ранее задержанных сотрудниками НАЦ, — сотрудник кагульского кадастрового отдела. Дело вскоре будет передано в суд.
За подобные преступления инстанция может вынести наказание о тюремном заключении на срок до 15 лет.
Антикоррупционная прокуратура ведет поиск других причастных к этим преступлениям.