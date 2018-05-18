В Кагуле адвокат переписывал недвижимость на подставных лиц

Источник: Sputnik.md

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, задержанный вместе с сообщниками в 2013—2015 годах подделал ряд судебных решений и другие официальные документы, благодаря чему незаконно передавал подставным лицам во владение недвижимость в Кагуле.

Среди других членов этого преступного формирования, ранее задержанных сотрудниками НАЦ, — сотрудник кагульского кадастрового отдела. Дело вскоре будет передано в суд.

За подобные преступления инстанция может вынести наказание о тюремном заключении на срок до 15 лет.