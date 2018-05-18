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20:10 (мск), источник: Интерфакс

При стрельбе в школе Техаса погибли 10 человек

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU — По меньшей мере десять человек могли погибнуть после того, как неизвестные открыли огонь в учебном заведении к северу от Хьюстона в штате Техас, передает в пятницу агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местного шерифа.

Источник: AP 2018

По данным агентства, большинство погибших являются учащимися. Ранее сообщалось о восьми погибших. Еще несколько человек получили ранения.

Между тем, американские СМИ сообщают, что стражи порядка обнаружили в школе устройства, похожие на бомбы. «В настоящий момент правоохранительные органы работают над тем, чтобы их обезвредить. В школе была проведена эвакуация», — приводят издания слова представителя администрации школьного округа.

По подозрению в совершении нападения были задержаны два человека. Задержанные, вероятно, также являются учащимися школы.

Место происшествия оцеплено полицией.

О стрельбе в школе в городе Санта Фе ранее сообщил канал CNN.

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