При стрельбе в школе Техаса погибли 10 человек

По данным агентства, большинство погибших являются учащимися. Ранее сообщалось о восьми погибших. Еще несколько человек получили ранения.
Между тем, американские СМИ сообщают, что стражи порядка обнаружили в школе устройства, похожие на бомбы. «В настоящий момент правоохранительные органы работают над тем, чтобы их обезвредить. В школе была проведена эвакуация», — приводят издания слова представителя администрации школьного округа.
По подозрению в совершении нападения были задержаны два человека. Задержанные, вероятно, также являются учащимися школы.
Место происшествия оцеплено полицией.
О стрельбе в школе в городе Санта Фе ранее сообщил канал CNN.