При стрельбе в школе Техаса погибли 10 человек

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU — По меньшей мере десять человек могли погибнуть после того, как неизвестные открыли огонь в учебном заведении к северу от Хьюстона в штате Техас, передает в пятницу агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местного шерифа.