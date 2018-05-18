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21:31 (мск), источник: Интерфакс

Лидер Кубы заявил о многочисленных жертвах крушения самолета близ Гаваны

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU — Лидер Кубы Мигель Диас-Канель заявил в пятницу, что крушение пассажирского самолета близ Гаваны, вероятно, привело к «большому числу жертв».

Источник: AFP 2018

Слова президента приводят латиноамериканские СМИ.

Диас-Канель в настоящее время находится в аэропорту кубинской столицы.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти.

Во время загрузки произошла ошибка.

Согласно информации кубинского государственного телевидения, самолет выполнял внутренний рейс в город Ольгин, на борту находились 104 пассажира. По другим данным, на борту самолета могли находиться 107 человек, включая членов экипажа. Власти Кубы пока не называют число пассажиров и экипажа.

Ранее CNN со ссылкой на источники утверждал, что рейс кубинской авиакомпании «Кубана де Авиасьон» направлялся в Гайану.

Boeing 737 вмещает от 126 до 178 человек, отмечают СМИ.

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