В Воронежской области в реку с моста упал трактор
Воронежские полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло 18 мая в Грибановском районе. Там в реку Ворона упал трактор.
Воронежские полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло 18 мая в Грибановском районе. Там в реку Ворона упал трактор.
Как сообщает
— По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя транспортным средством МТЗ-82, и двигаясь по мосту, движение по которому во время розлива реки запрещено, допустил съезд с дороги, — сообщили в ГУ МВД по региону.
В результате трактор погрузился в воду. В данный момент автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают водителя машины.