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09:55 (мск), источник: 36on.ru

В Воронежской области в реку с моста упал трактор

Воронежские полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло 18 мая в Грибановском районе. Там в реку Ворона упал трактор.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, инцидент случился в 14 часов на автодороге «Курск — Борисоглебск — Грибановский — Посевкино — граница Тамбовской области — Большие Алабухи — Власовка».

— По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя транспортным средством МТЗ-82, и двигаясь по мосту, движение по которому во время розлива реки запрещено, допустил съезд с дороги, — сообщили в ГУ МВД по региону.

В результате трактор погрузился в воду. В данный момент автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают водителя машины.

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В Воронежской области в реку с моста упал трактор
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