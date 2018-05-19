Короткая гроза вырывала из земли деревья на улицах Воронежа
Получасовая гроза оставила после себя последствия, ликвидировать которые придется не один день.
Получасовая гроза оставила после себя последствия, ликвидировать которые придется не один день.
Горожане сообщают о многочисленных поваленных стихией деревьях. На Новгородской, 127 упал огромный тополь. На улице Лидии Рябцевой ветки оборвали провода и накрыли припаркованную машину. На Ростовской огромного
Но больше всего досталось киоску с шаурмой, расположенному на улице Тимирязева. На его крышу рухнул массивный ствол и «сплющил» постройку.
— Жаль шаурмичку, вкусные шашлыки там продавали, — посетовали воронежцы в комментариях к сообщению на странице сообщества «Типичный Воронеж».