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09:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Короткая гроза вырывала из земли деревья на улицах Воронежа

Получасовая гроза оставила после себя последствия, ликвидировать которые придется не один день.

Горожане сообщают о многочисленных поваленных стихией деревьях. На Новгородской, 127 упал огромный тополь. На улице Лидии Рябцевой ветки оборвали провода и накрыли припаркованную машину. На Ростовской огромного исполина-тополя вырвало из земли с корнем.

Но больше всего досталось киоску с шаурмой, расположенному на улице Тимирязева. На его крышу рухнул массивный ствол и «сплющил» постройку.

— Жаль шаурмичку, вкусные шашлыки там продавали, — посетовали воронежцы в комментариях к сообщению на странице сообщества «Типичный Воронеж».

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