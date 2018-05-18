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21:55 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили о трех выживших после крушения самолета на Кубе

Трем пассажирам потерпевшего крушение на Кубе самолета Boeing-737 удалось выжить, сообщило издание Granma в своем Twitter. Они находятся в критическом состоянии и госпитализированы.

Источник: AP 2018

МЕХИКО, 18 мая — РИА Новости. Трем пассажирам потерпевшего крушение на Кубе самолета Boeing-737 удалось выжить, сообщило издание Granma в своем Twitter.

Они находятся в критическом состоянии и госпитализированы. По информации портала, на борту было 104 пассажира.

По данным портала Cubadebate, Boeing 737−200 был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh и пилотировался иностранным экипажем. Самолет выполнял рейс DMJ 0972 Гавана-Ольгин (восток острова). Самолет рухнул на территорию, занятую сельскохозяйственными посадками.

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