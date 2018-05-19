Опубликована предварительная версия гибели 15-летнего подростка в Первомайском районе

По данным, полученным в ходе доследственной проверки, установлено, что 12 мая 2018 года школьник отдыхал на берегу водоема. Предварительно установлено, что он вдыхал пары
К этому месту прибыли сотрудники полиции. Увидев их, подросток попытался сбежать на мопеде, но во время езды потерял сознание.
Сотрудники полиции вызвали медиков и на своем автомобиле отправились на встречу врачей.
«Скорая помощь» доставила юношу в районную больницу, где он скончался в тот же день.
Эксперты сделали предварительный вывод о том, что юноша умер от отравления ядовитым газом.
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В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Лицам, обладающим любой информацией о гибели подростка, просьба связаться со следователями по телефону