Опубликована предварительная версия гибели 15-летнего подростка в Первомайском районе

По данным, полученным в ходе доследственной проверки, установлено, что 12 мая 2018 года школьник отдыхал на берегу водоема. Предварительно установлено, что он вдыхал пары какого-то летучего вещества.

К этому месту прибыли сотрудники полиции. Увидев их, подросток попытался сбежать на мопеде, но во время езды потерял сознание.

Сотрудники полиции вызвали медиков и на своем автомобиле отправились на встречу врачей.

«Скорая помощь» доставила юношу в районную больницу, где он скончался в тот же день.

Эксперты сделали предварительный вывод о том, что юноша умер от отравления ядовитым газом.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.