Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Италии объяснили, почему Крымский мост вызывает панику Киева
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новорожденные близнецы показали силу настоящей братской любви (видео)
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
Образ дня: Ванесса Паради в сверкающем платье
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Возвращение моряков в Крым поставит крест на Порошенко - СМИ
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
США просят у РФ продать "Союз", чтобы выйти в космос - СМИ
Отец прыгнул из самолета до аварии, оставив сына
Российская plus-size модель потеряла юбку на красной дорожке
Постаревшую Марию Машкову не узнали поклонники
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
Фоторепортажи
12Путин открыл движение на Крымском мосту
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
10:56 (мск), источник: Newsroom24.ru

Опубликована предварительная версия гибели 15-летнего подростка в Первомайском районе

Пресс-служба СК РФ по Нижегородской области сообщила редакции Newsroom24 предварительную информацию об обстоятельствах гибели 15-летнего подростка в Первомайском районе.

По данным, полученным в ходе доследственной проверки, установлено, что 12 мая 2018 года школьник отдыхал на берегу водоема. Предварительно установлено, что он вдыхал пары какого-то летучего вещества.

К этому месту прибыли сотрудники полиции. Увидев их, подросток попытался сбежать на мопеде, но во время езды потерял сознание.

Сотрудники полиции вызвали медиков и на своем автомобиле отправились на встречу врачей.
«Скорая помощь» доставила юношу в районную больницу, где он скончался в тот же день.

Эксперты сделали предварительный вывод о том, что юноша умер от отравления ядовитым газом.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Лицам, обладающим любой информацией о гибели подростка, просьба связаться со следователями по телефону 8 (831) 307-85-45, 8−920−069−63−70.

Все новости региона
 Прокуратура требует освободить нижегородского депутата от занимаемой должности
Более чем на 10% выросли цены на бензин за год в Нижегородской области
Крушение самолета на Кубе: что известно на данный момент
Какие разногласия могут возникнуть в новом правительстве
Порошенко рассказал о планах Украины на Крымский мост
Замуж за принца. Все бывшие принца Гарри и Меган Маркл
Странное зубастое «чудовище» выбросило на пляж в Мексике (фото)
В Москве аварийно сел Boeing с отказавшим двигателем
Эпоха одноразовых вещей: почему все так быстро ломается
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Воробьев должен остаться в сборной Илья Воробьев должен получить еще один шанс на посту наставника сборной России
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Прямая трансляция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл — смотри вместе с «Леди» Мы знаем, что ты будешь делать сегодня. Ровно как и все редакторы на «Леди Mail.Ru». Да что там, как и весь мир!
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь