Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин с непониманием позиции Меркель высказался после встречи
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
Соцсети восхитила красота 5-летней внучки Федора Бондарчука
Эффектная коммунальная авария в Барнауле (видео)
Российская plus-size модель потеряла юбку на красной дорожке
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Самой привлекательной женщине мира — 32
В Москве избили белорусскую певицу
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Машина с солдатами НАТО взорвалась на украинском минном поле
Отец прыгнул из самолета до аварии, оставив сына
Российская plus-size модель потеряла юбку на красной дорожке
Постаревшую Марию Машкову не узнали поклонники
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
32На Красной площади прошел Парад Победы
22:41 (мск), источник: ТАСС

Reuters: один из выживших при крушении самолета на Кубе скончался в больнице

Ранее сообщалось о трех госпитализированных после катастрофы.

Источник: AFP 2018

ТАСС, 18 мая. Один из трех выживших при крушении в пятницу самолета на Кубе скончался в больнице от полученных травм.

Об этом сообщило со ссылкой на сотрудника медицинского учреждения агентство Reuters.

Еще двое, по его информации, находятся в тяжелом состоянии.

Самолет Boeing-737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion разбился в пятницу при взлете в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин, на его борту находились более 100 человек.

 "Терминатор" фактически взорвал рынок экспорта военной техники
Дельфинов стало больше: чем их привлек Крымский мост
Лидер Кубы заявил о многочисленных жертвах крушения Boeing 737
Странное зубастое «чудовище» выбросило на пляж в Мексике (фото)
В российские регионы внезапно вернулась зима (фото, видео)
Эпоха одноразовых вещей: почему все так быстро ломается
Турист сорвался с 40-метровой скалы в Австралии, делая селфи
Опасный рост: в США зреет новый глобальный кризис
На корабле XIII века обнаружили надпись «Сделано в Китае»
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Черчесов: За месяц Мариу Фернандес вряд ли заговорит по-русски Главный тренер сборной России после первой тренировки в Новогорске ответил на вопросы журналистов
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь