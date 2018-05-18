Reuters: один из выживших при крушении самолета на Кубе скончался в больнице
Ранее сообщалось о трех госпитализированных после катастрофы.
Ранее сообщалось о трех госпитализированных после катастрофы.
ТАСС, 18 мая. Один из трех выживших при крушении в пятницу самолета на Кубе скончался в больнице от полученных травм.
Об этом сообщило со ссылкой на сотрудника медицинского учреждения агентство Reuters.
Еще двое, по его информации, находятся в тяжелом состоянии.
Самолет Boeing-737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion разбился в пятницу при взлете в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин, на его борту находились более 100 человек.
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