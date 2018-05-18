Reuters: один из выживших при крушении самолета на Кубе скончался в больнице

Источник: AFP 2018

ТАСС, 18 мая. Один из трех выживших при крушении в пятницу самолета на Кубе скончался в больнице от полученных травм.

Об этом сообщило со ссылкой на сотрудника медицинского учреждения агентство Reuters.

Еще двое, по его информации, находятся в тяжелом состоянии.