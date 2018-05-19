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09:25 (мск), источник: Новый Калининград

Три человека сгорели заживо в автомобиле под Калининградом

Под Калининградом, в районе поселка Родники в ДТП погибли три человека. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По свидетельствам очевидцев, водитель и два пассажира сгорели заживо в заблокированном автомобиле.

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ДТП произошло в районе кардиоцентра. По предварительным данным в автомобиль «Пежо» врезался грузовик, после этого легковушка загорелась. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа МВД. Полиция проводит проверку по факту гибели людей. Выясняются обстоятельства ДТП.

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