Три человека сгорели заживо в автомобиле под Калининградом
Под Калининградом, в районе поселка Родники в ДТП погибли три человека. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в
Под Калининградом, в районе поселка Родники в ДТП погибли три человека. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в
По свидетельствам очевидцев, водитель и два пассажира сгорели заживо в заблокированном автомобиле.
ДТП произошло в районе кардиоцентра. По предварительным данным в автомобиль «Пежо» врезался грузовик, после этого легковушка загорелась. На место происшествия прибыла