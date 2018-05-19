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02:23 (мск), источник: RTVi

Больше ста человек погибли в результате крушения самолета на Кубе

Кубинские власти подтвердили гибель больше ста пассажиров и членов экипажа самолета Boeing 737−200, который был взят в аренду кубинским авиаперевозчиком Cubana de Aviación у мексиканской компании Global Air Mexico. Об этом 18 мая пишет издание CubaDebate.

Источник: AFP 2018

Разбившийся Boeing-737 был выпущен в 1979 году. Мануэль Родригес, представитель Global Air Mexico, компании-владельца самолета заявил изданию CiberCuba, что перед крушением самолет совершил «странный поворот».

При этом в Global Air Mexico заверили, что «все документы авиакомпании соответствуют нормам». Техническое состояние самолета соответствовало всем стандартам гражданской авиации как в Мексике, так и на Кубе.

Компания ведет собственное расследование катастрофы, так как, по словам Родригеса, инцидент кажется «странным».

Кубинская газета Granma приводит слова очевидцев катастрофы. По их словам, самолет перед падением действительно резко развернулся. После этого, рассказали газете очевидцы, Boeing упал, задев электрические провода. .

Очевидцы успели снять на видео момент падения и взрыва самолета.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает CubaDebate, на борту самолета были 105 человек, в основном кубинцы. Пока известно о пяти погибших иностранцах, которые были на борту: это члены экипажа, сотрудники мексиканской Global Air. Среди погибших — командир Хорхе Луис Сантос, второй пилот Мигель Рамирес, и бортпроводницы Мария Даниэла Риос, Абигайль Гарсиа и Беатрис Лимон. .

Спасателям удалось доставить в больницу четырех выживших. Один из них скончался. Сейчас врачи борются за жизнь еще трех человек. По данным CubaDebate, все трое — женщины, одной из них от 18 до 25 лет, другой около 30 лет, состояние обеих оценивается как тяжелое. Стало известно имя еще одной выжившей женщины, это 39-летняя Эмили Санчес из Ольгина. По данным CubaDebate, у Санчес 30% ожогов тела. .

Соболезнования президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю и всем кубинцам выразили король Испании Филипп VI, президенты Никарагуа, Мексики, Венесуэлы, России и других стран.

Самолет летел из Гаваны в Ольгин, популярный курорт на востоке острова. Через минуту после взлета «Боинг» упал на поле рядом с аэропортом и городом Сантьяго-де-лас-Вегас, в 20 км от Гаваны и загорелся. Причины катастрофы выясняются. .

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