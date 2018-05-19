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07:23 (мск), источник: Kazinform

Школьник спас тонувшего 3-летнего ребенка в Западном Казахстане

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ — В Западно-Казахстанской области школьник спас тонувшего в пруду трехлетнего ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Ученик 6 класса села Кошанколь Нурдаулет Айболатов вечером пошел встречать скот с выпаса.

Проходя мимо пруда, который образовался после таяния снега, подросток успел заметить уходящего под воду ребенка. Не раздеваясь, он бросился в воду и вытащил малыша. После оказания первой медпомощи мальчик пришел в себя.

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По словам Медета Туменова, отца Аршата, которому еще нет и трех лет, в тот день младший сын с двумя братьями (старший из них учится в первом классе) играли на берегу пруда. Пока старшие играли вдвоем, младший упал в воду. На счастье подоспел Нурдаулет.

Мама Нурдаулета Гульжан Сисенова, работающая в школе, гордится поступком сына. Нурдаулет рассказал, что правила оказания первой помощи при ЧП запомнил в школе.

По словам редактора Казталовской районной газеты «Ауыл айнасы» Серика Жумагалиева, инцидент произошел 5 мая, но известно о нем стало только сейчас.

«Поступок Нурдаулета, который не растерялся в чрезвычайной ситуации и спас жизнь ребенку можно ставить в пример. Сейчас рассматривается вопрос награждения Нурдаулета Айболатова со стороны руководства района», — сказал С. Жумагалиев.

Автор: Елжан Ералы.

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