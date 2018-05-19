Сёла Хабаровского края мечтают о дамбах

Источник: Хабаровский край сегодня

Жители расположенных на берегах Амура сёл боятся повторения катастрофического наводнения, какое случилось в 2013 году. Как убедился корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» на примере Корсаково-2, что недалеко от дальневосточной столицы, последствия стихии заметны до сих пор. Часть домов тут и сейчас остаётся в руинах. На них висят рекламные объявления — продам. Но покупателей на такую недвижимость не находится.

Галина Ким одна из тех, кто и после катастрофического паводка решила с семьёй остаться в родном селе. Выделенных государством почти 300 тысяч рублей хватило на то, чтобы привести дом в порядок.

— Не думали, что так будет страшно. Вот, смотрите, до сих пор на доме видно, на каком уровне была вода, — рассказала жительница села Корсаково-2 Галина Ким. — Нам приходилось в дом не заходить, а заплывать на лодках. Было чувство отчаяния, мы только-только построили дом, и тут такое случилось! Я с детьми жила у родственников в городе, а муж на чердаке имущество сторожил. У меня истерика была, когда я без детей домой приехала — все труды насмарку.

Часть коттеджей в Корсаково-2 выглядят очень добротно. Крепкие кирпичные заборы, ухоженные придомовые территории. Хозяева признаются, что дома восстанавливали на свой страх и риск. Слишком велика вероятность, что «большая вода» вновь вернётся в посёлок.

— Говорят, повторение аномального паводка возможно в течении семи лет после наводнения 2013 года, — рассказал местный житель Константин Иванов. — Мы искренне надеемся на наше правительство, что всё-таки они эту проблему как-то решат.

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Начала строительства дамбы по берегу Амурской протоки в Корсаково-2 ждали ещё в 2017 году. Но пока работы не начались. По посёлку поползли слухи, что проект якобы потерялся. Наше агентство обратилось за разъяснениями к главному архитектору — заместителю министра строительства Хабаровского края Александру Селеменеву.

— Корсаковская дамба сейчас находится на экспертизе, дорабатываются инженерные решения, — объяснил Александр Селеменев. — Понимаю, что люди очень ждут защитное сооружение. Ведь, когда появится дамба, они получат легальную возможность строиться. Пока эта территория относится к затопляемым землям.

Всего для охраны прибрежных поселений от возможного повторения катастрофических паводков на Амуре предполагается построить 12 защитных сооружений. Единая дамба должна появиться в микрорайоне Красная Речка Хабаровска и около сёл Корсаково-1 и Корсаково-2. Есть проекты защиты сёл Троицкое, Найхина с Даергой, Дады, Синды в Нанайском районе, посёлков Молодёжный, Новый Мир и Нижнетамбовское в Комсомольском районе.

— Уже защищено от наводнений национальное село Бельго в Комсомольском районе. Ещё во время паводка 2013 года губернатору края был предложен вариант насыпки своеобразного острова. Хотя мы не Дубаи и не Токио, но именно этот вариант был реализован, — рассказывает Александр Селеменев. — Насыпали площадку 400 на 800 метров. Благо рядом оказался карьер, который можно было открыть. За первую после потопа зиму удалось сделать отсыпку участка высотой от 3 до 5 метров, чтобы весной строить новое жильё, новую деревню Бельго.

Напомним, в Хабаровском крае уже идёт строительство гидротехнических сооружений, которые защитят от повторения аномального паводка крупнейшие агломерации региона — Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. В Городе Юности берегоукрепление планируется полностью завершить к концу декабря 2019 года.

В краевой столице сооружение защитной дамбы уже находится на финальной стадии. Работы планируется закончить к середине следующего года. Гигантская конструкция уже протянулась вдоль берега Амурской протоки от южной окраины Хабаровска до затона. Завершающая стадия — сооружение батопорта. Это — понтонный передвижной затвор дамбы, который намечено сделать в затоне РЭБ флота. Там будут построены капитальные упоры, между которыми в случае наводнения на Амуре будет затапливаться специальная баржа. Она и должна сдерживать напор воды. После прохождения паводка её предполагается вновь поднять и открыть затвор для прохождения судов.