На Кубе более 100 человек погибли при крушении самолета
МЕХИКО, 19 мая — РИА Новости. Более 100 человек погибли при крушении самолета Boeing 737−200 на Кубе, произошедшего в пятницу вскоре после взлета лайнера из аэропорта Гаваны.
МЕХИКО, 19 мая — РИА Новости. Более 100 человек погибли при крушении самолета Boeing 737−200 на Кубе, произошедшего в пятницу вскоре после взлета лайнера из аэропорта Гаваны.
По данным мексиканской компании Global Air, у которой Cubana de Aviacion арендовала самолет, на борту находились 110 человек, в том числе 104 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров разбившегося самолета было пять иностранцев, остальные — кубинцы, экипаж был из Мексики. Граждан России на борту не было, сообщило посольство РФ на Кубе. Позднее стало известно о двух погибших аргентинцах.
Лайнер, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, потерпел крушение вскоре после взлета, рухнув между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас, на территории сельскохозяйственных посадок.
Есть выжившие
Вскоре после катастрофы местные СМИ сообщили о четырех выживших в авиакатастрофе — трех женщинах и одном мужчине. Три оставшиеся в живых женщины были доставлены в реанимацию гаванского госпиталя имени Каликсто Гарсия в тяжелом состоянии, мужчина скончался по дороге в больницу.
Позднее телеканал Cuba TV сообщил о смерти одной из женщин, однако затем опроверг эту информацию. У пострадавших множественные переломы, гематомы и ожоги, им оказывают помощь реаниматологи, хирурги, неврологи, ортопеды и другие специалисты.
Как сообщил Минтранс Мексики, самолету было 39 лет, он был выпущен в 1979 году, однако имел все необходимые разрешения на работу.
Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель
Свидетельства очевидцев
Очевидцы сообщили кубинскому ТВ, что самолет пытался вернуться в аэропорт после взлета, но врезался в линии электропередачи. Свидетели также сообщили, что первые спасатели прибыли к месту происшествия через 12 минут после падения.
В настоящее время все терминалы гаванского аэропорта имени Хосе Марти продолжают работу.
Катастрофа стала первой для компании Cubana de Aviacion с 1999 года, следует из данных портала Aviation Safety Network (ASN), отслеживающего авиационные происшествия.
Международная реакция
Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнования
Кроме того, соболезнования в связи с трагедией выразили Венесуэла, Испания, Мексика, Франция. Компания Boeing также выразила соболезнования близким пассажиров и членов экипажа разбившегося на Кубе самолета, а также готовность оказать необходимую техническую помощь.
Как сообщили РИА Новости в
Власти Кубы объявили траур в связи с авиакатастрофой.
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