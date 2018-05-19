Кафе в пригороде Хабаровска тушили пожарные
Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.
Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.
Пожар произошел в кафе, расположенном на восьмом километре трассы Хабаровск —
Информация о том, что в пригороде Хабаровска горит кафе, поступила к пожарным 18 мая в 17:43. Служащие тут же выехали на место. Прибыв, они увидели, что горела крыша здания. Всего же огонь распространился на площади в 400 квадратных метров.
Полностью потушить пожар удалось в 00:22 19 мая. К этому времени сотрудники завершили разборку и проливку конструкций, обезопасив здание от возможности повторного возгорания. На месте трудились 28 человек, которые использовали восемь единиц техники.
В результате пожара никто не пострадал. Сейчас устанавливаются степень повреждения здания и материальный ущерб. В дальнейшем сотрудники госпожнадзора выяснят, почему загорелось здание, а также отыщут виновных.