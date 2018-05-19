Кафе в пригороде Хабаровска тушили пожарные

Источник: Губерния онлайн

Пожар произошел в кафе, расположенном на восьмом километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. В момент возгорания в здании никого не было, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по краю.

Информация о том, что в пригороде Хабаровска горит кафе, поступила к пожарным 18 мая в 17:43. Служащие тут же выехали на место. Прибыв, они увидели, что горела крыша здания. Всего же огонь распространился на площади в 400 квадратных метров.

Полностью потушить пожар удалось в 00:22 19 мая. К этому времени сотрудники завершили разборку и проливку конструкций, обезопасив здание от возможности повторного возгорания. На месте трудились 28 человек, которые использовали восемь единиц техники.