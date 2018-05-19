Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин с непониманием позиции Меркель высказался после встречи
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
54-летний Джонни Депп сменил имидж
Почему так грустно жить без сексаИстория мужчины, который рассказал о том, что у него до 37 лет было секса, вызвала множество откликов
Армения предъявляет новые требования к РФ по Кавказу
Россия предъявила претензии Казахстану
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
США просят у РФ продать "Союз", чтобы выйти в космос - СМИ
Отец прыгнул из самолета до аварии, оставив сына
Образ дня: Ванесса Паради в сверкающем платье
Свадьба Маркл и принца Гарри: что нужно знать о влюбленных
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Матвиенко огорчила россиян: вот как повысят пенсионный возраст
Суд не пощадил Мару Багдасарян
Фоторепортажи
15Замуж за принца
12150 лет со дня рождения Николая II
09:32 (мск), источник: Губерния онлайн

Кафе в пригороде Хабаровска тушили пожарные

Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.

Источник: Губерния онлайн

Пожар произошел в кафе, расположенном на восьмом километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. В момент возгорания в здании никого не было, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по краю.

Информация о том, что в пригороде Хабаровска горит кафе, поступила к пожарным 18 мая в 17:43. Служащие тут же выехали на место. Прибыв, они увидели, что горела крыша здания. Всего же огонь распространился на площади в 400 квадратных метров.

Полностью потушить пожар удалось в 00:22 19 мая. К этому времени сотрудники завершили разборку и проливку конструкций, обезопасив здание от возможности повторного возгорания. На месте трудились 28 человек, которые использовали восемь единиц техники.

В результате пожара никто не пострадал. Сейчас устанавливаются степень повреждения здания и материальный ущерб. В дальнейшем сотрудники госпожнадзора выяснят, почему загорелось здание, а также отыщут виновных.

Все новости региона
Военкоматы призвали более 750 жителей Хабаровского края
Крушение самолета на Кубе: что известно на данный момент
Какие разногласия могут возникнуть в новом правительстве
Порошенко рассказал о планах Украины на Крымский мост
В Москве аварийно сел Boeing с отказавшим двигателем
Странное зубастое «чудовище» выбросило на пляж в Мексике (фото)
Эпоха одноразовых вещей: почему все так быстро ломается
Живой интерес: иностранные инвесторы укрепляют рубль
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Воробьев должен остаться в сборной Илья Воробьев должен получить еще один шанс на посту наставника сборной России
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Памятка отпускника: что нужно сделать в квартире на время отъезда
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Москве предрекли большую распродажу квартир
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь