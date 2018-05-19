Клещ заразил опасной инфекцией жительницу Жамбылской области

В Жамбылской области активизировались клещи, зараженные конго-крымской геморрагической лихорадкой. Опасное заболевание диагностировали у 29-летней девушки. И это уже второй случай за последний месяц, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

В районную инфекционную больницу жительница села Уйым попала с температурой и сильной головной болью. Заболевшая уверяла: клещи ее не кусали, но позже выяснилось, что девушка постоянно возилась со скотом — переносчиком заразных вредителей. Медики отмечают: обращение оказалось своевременным, поэтому серьезных последствий удалось избежать. Тем не менее все близкие заболевшей теперь на карантине. К слову, около месяца назад лихорадку в этом же районе перенес 11-летний мальчик, его уже выписали из больницы. Специалисты призывают быть бдительными — число зараженных клещей с каждым днем растет.