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07:19 (мск), источник: Zakon.kz

Клещ заразил опасной инфекцией жительницу Жамбылской области

Все близкие заболевшей теперь на карантине.

Источник: Zakon.kz

В Жамбылской области активизировались клещи, зараженные конго-крымской геморрагической лихорадкой. Опасное заболевание диагностировали у 29-летней девушки. И это уже второй случай за последний месяц, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

В районную инфекционную больницу жительница села Уйым попала с температурой и сильной головной болью. Заболевшая уверяла: клещи ее не кусали, но позже выяснилось, что девушка постоянно возилась со скотом — переносчиком заразных вредителей. Медики отмечают: обращение оказалось своевременным, поэтому серьезных последствий удалось избежать. Тем не менее все близкие заболевшей теперь на карантине. К слову, около месяца назад лихорадку в этом же районе перенес 11-летний мальчик, его уже выписали из больницы. Специалисты призывают быть бдительными — число зараженных клещей с каждым днем растет.

— Конго-крымская геморрагическая лихорадка — это особо опасное инфекционное заболевание. Является природно-очаговым заболеванием. На сегодняшний день последние два года ареал расширился. Сейчас занимает природный очаг Жамбылский район, города Тараз и Байзакский район. На сегодняшний день находится 83 населенных пункта в опасной зоне, — говорит руководитель отдела департамента охраны общественного здоровья Жамбылской области Кумисбек Рахимов.

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