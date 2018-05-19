Три автомобиля столкнулись в Алматы

Авария произошла по улице Тимирязева неподалеку от Казахского Национального университета им. Аль-Фараби. Со слов очевидцев, Mercedes E-Class ехал по улице на запад. В этом же направлении двигалась и «Газель». Водитель стоял на повороте в сторону КазНУ им. Аль-Фараби и пропускал встречные автомобили. Предположительно, водитель иномарки, не заметив грузовик, на полном ходу врезался в авто. Во время столкновения иномарка вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась еще с джипом Mercedes GLC Coupe.