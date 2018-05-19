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07:18 (мск), источник: Kazinform

Три автомобиля столкнулись в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФООРМ — В Алматы произошло столкновение трех автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Авария произошла по улице Тимирязева неподалеку от Казахского Национального университета им. Аль-Фараби. Со слов очевидцев, Mercedes E-Class ехал по улице на запад. В этом же направлении двигалась и «Газель». Водитель стоял на повороте в сторону КазНУ им. Аль-Фараби и пропускал встречные автомобили. Предположительно, водитель иномарки, не заметив грузовик, на полном ходу врезался в авто. Во время столкновения иномарка вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась еще с джипом Mercedes GLC Coupe.

В результате аварии пострадали два человека: водитель и пассажир Mercedes E-Class. С различными травмами их доставили на скорой помощи в ближайшую больницу.

Обстоятельствами ДТП разбираются сотрудники криминальной и дорожной полиции.

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