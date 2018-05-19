Три автомобиля столкнулись в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФООРМ — В Алматы произошло столкновение трех автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФООРМ — В Алматы произошло столкновение трех автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Авария произошла по улице Тимирязева неподалеку от Казахского Национального университета им.
В результате аварии пострадали два человека: водитель и пассажир Mercedes
Обстоятельствами ДТП разбираются сотрудники криминальной и дорожной полиции.