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09:30 (мск), источник: СуперОмск

В Омске ночью произошел масштабный пожар на складах с деревом и автотехникой

В ночь на 19 мая на улице 2-я Солнечная в Кировском округе вспыхнул пожар. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, информация о пожаре поступила спасателям в 00:35.

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фотографий
8
фотографий

На момент прибытия пожарных полыхал склад с деревянными поддонами. Огонь также успел перекинуться и на соседний склад, где находилась автотехника. Под угрозой возгорания был и третий склад, но спасателям удалось не допустить этого.

По предварительной информации ведомства, огонь уничтожил две единицы техники, еще 3 автомобиля спасатели МЧС успели эвакуировать.

В 02:11 пожар был локализован. На месте происшествия работал 61 спасатель и 16 единиц специальной пожарно-спасательной техники.

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