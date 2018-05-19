В Омске ночью произошел масштабный пожар на складах с деревом и автотехникой
В ночь на 19 мая на улице 2-я Солнечная в Кировском округе вспыхнул пожар. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, информация о пожаре поступила спасателям в 00:35.
В ночь на 19 мая на улице 2-я Солнечная в Кировском округе вспыхнул пожар. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, информация о пожаре поступила спасателям в 00:35.
На момент прибытия пожарных полыхал склад с деревянными поддонами. Огонь также успел перекинуться и на соседний склад, где находилась автотехника. Под угрозой возгорания был и третий склад, но спасателям удалось не допустить этого.
По предварительной информации ведомства, огонь уничтожил две единицы техники, еще 3 автомобиля спасатели МЧС успели эвакуировать.
В 02:11 пожар был локализован. На месте происшествия работал 61 спасатель и 16 единиц специальной