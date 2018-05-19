Житель Владивостока с отвёрткой совершил нападение в поликлинике
Злоумышленник предстанет перед судом.
Злоумышленник предстанет перед судом.
Житель Владивостока обвиняется в покушении на убийство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.
Преступление было совершено на почте неприязненных отношений фигуранта дела к своей сожительнице, которая которая была инициатором его административного ареста на трое суток за распитие спиртных напитков и на 10 суток — за нанесение ей телесных повреждений.
В январе 2018 года, взяв отвертку, мужчина пришел в здание одной из городских поликлиник, где работала потерпевшая.
Злоумышленник не смог довести преступление до конца, так как потерпевшая смогла выбежать в другой кабинет и закрыться там.
Действия фигуранта дела были остановлены сотрудниками поликлиники.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.