Житель Владивостока с отвёрткой совершил нападение в поликлинике

Житель Владивостока обвиняется в покушении на убийство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Преступление было совершено на почте неприязненных отношений фигуранта дела к своей сожительнице, которая которая была инициатором его административного ареста на трое суток за распитие спиртных напитков и на 10 суток — за нанесение ей телесных повреждений.

В январе 2018 года, взяв отвертку, мужчина пришел в здание одной из городских поликлиник, где работала потерпевшая.

Увидев свою «обидчицу» в кабинете, злоумышленник, действуя с целью убийства, нанес ей первый удар в область груди. Потерпевшей удалось увернуться от ударов в жизненно-важные органы, поэтому нападающий смог ранить ёё только в спину и руку, причинив открытый перелом левой ключицы, рваные раны правового предплечья и в области поясницы.

Злоумышленник не смог довести преступление до конца, так как потерпевшая смогла выбежать в другой кабинет и закрыться там.

Действия фигуранта дела были остановлены сотрудниками поликлиники.