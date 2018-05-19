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07:36 (мск), источник: ТАСС

В порту Якутска произошел разлив нефти

В министерстве ЖКХ региона сообщили, что площадь загрязнения составляет около 500 кв. м.

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Разлив нефти произошел в речном порту Якутска во время демонтажа старого судна, сообщается в субботу на сайте министерства ЖКХ и энергетики Якутии.

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«За ночь проведена обработка сорбентом 150 кв. м. Площадь загрязнения составляет порядка 500 кв. м», — указывается в сообщении.

Сообщается также, что 19 мая состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в ходе которого заявили, что разлив нефтепродуктов планируют ликвидировать в течение 48 часов.

Как сообщает министерство охраны природы республики, разлив произошел еще 13 мая. Но судоходная компания никаких мер не предпринимала. Сейчас установлением виновника разлива нефтепродуктов занимается якутская природоохранная прокуратура.

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