В порту Якутска произошел разлив нефти
В министерстве ЖКХ региона сообщили, что площадь загрязнения составляет около 500 кв. м.
В министерстве ЖКХ региона сообщили, что площадь загрязнения составляет около 500 кв. м.
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Разлив нефти произошел в речном порту Якутска во время демонтажа старого судна, сообщается в субботу на сайте министерства ЖКХ и энергетики Якутии.
«За ночь проведена обработка сорбентом 150 кв. м. Площадь загрязнения составляет порядка 500 кв. м», — указывается в сообщении.
Сообщается также, что 19 мая состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в ходе которого заявили, что разлив нефтепродуктов планируют ликвидировать в течение 48 часов.
Как сообщает министерство охраны природы республики, разлив произошел еще 13 мая. Но судоходная компания никаких мер не предпринимала. Сейчас установлением виновника разлива нефтепродуктов занимается якутская природоохранная прокуратура.