В порту Якутска произошел разлив нефти

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Разлив нефти произошел в речном порту Якутска во время демонтажа старого судна, сообщается в субботу на сайте министерства ЖКХ и энергетики Якутии.

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«За ночь проведена обработка сорбентом 150 кв. м. Площадь загрязнения составляет порядка 500 кв. м», — указывается в сообщении.

Сообщается также, что 19 мая состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в ходе которого заявили, что разлив нефтепродуктов планируют ликвидировать в течение 48 часов.