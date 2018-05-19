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11:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали пять человек

В Екатеринбурге ночью вспыхнул частный дом на улице Кленовая.

Огонь мигом охватил комнаты и перебросился на двор. К счастью, к месту ЧП вовремя подоспели полицейские и МЧС. Из пожара эвакуировали пять жильцов. Никто из них не пострадал.

Тем не менее, огонь к тому времени перебросился на рядом стоящие машины.

— В пожаре горели автомобиль «Зил-5301», «ВАЗ-2107» и частный дом, — сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. — Площадь пожара составила 128 квадратных метров. Была угроза распространения огня на соседние постройки. Поэтому ранг пожара был поднят.

На тушении пожара работали шесть машин МЧС и 24 спасателя.

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