В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали пять человек
В Екатеринбурге ночью вспыхнул частный дом на улице Кленовая.
В Екатеринбурге ночью вспыхнул частный дом на улице Кленовая.
Огонь мигом охватил комнаты и перебросился на двор. К счастью, к месту ЧП вовремя подоспели полицейские и МЧС. Из пожара эвакуировали пять жильцов. Никто из них не пострадал.
Тем не менее, огонь к тому времени перебросился на рядом стоящие машины.
— В пожаре горели автомобиль «Зил-5301», «ВАЗ-2107» и частный дом, — сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. — Площадь пожара составила 128 квадратных метров. Была угроза распространения огня на соседние постройки. Поэтому ранг пожара был поднят.
На тушении пожара работали шесть машин МЧС и 24 спасателя.